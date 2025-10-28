Посол Толченов: соглашение РФ и Индонезии о безвизе в обозримом будущем реально

В настоящее время речь о введении безвизового режима не идет, отметил дипломат

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Индонезией реально в обозримом будущем, но пока речь об этом не идет. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Безвизовый режим может быть введен, насколько понимаю, только в одном случае: если мы с индонезийскими партнерами когда-то примем решение, потом согласуем и подпишем соответствующее межправительственное соглашение. Пока об этом нигде не говорилось, но считаю, что в обозримой перспективе это вполне реально", - сказал дипломат.

"Пока у нас, что называется, "на столе" лежит только соглашение об упрощении визовых формальностей для поездок граждан по обычным загранпаспортам. Оно будет способствовать, прежде всего, уменьшению числа документов, которые надо собирать для получения визы, и сокращению сроков их оформления. Но о безвизовом режиме пока речи нет", - пояснил посол.

Толченов напомнил, что Россия относится к числу стран, граждане которых могут получать в Индонезии визу по прибытии, "то есть не надо ее оформлять заранее, это даже может быть в электронном виде сделано". Он подчеркнул, что российская сторона также заинтересована в том, чтобы в страну "приезжали индонезийцы и как туристы, и как студенты".

"В принципе уже возникает тема о том, что нам интересны индонезийцы как рабочая сила, которую мы могли бы привлекать и использовать. Поэтому интерес есть. Я думаю, что рано или поздно такой вопрос о безвизовом режиме возникнет", - заключил посол.

Полная версия интервью будет опубликована в 9:15.