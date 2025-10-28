Генконсульство РФ на Бали может полностью открыться через два-три года

Пока дипломаты "даже еще не определились с подбором здания", отметил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Генеральное консульство России на Бали заработает в полном объеме через два-три года. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Сотрудники генконсульства находятся в Денпасаре с начала этого года. Но пока, к сожалению, из-за отсутствия, что называется, офиса или служебных помещений, где можно было бы вести прием посетителей, консульскую работу, установить оборудование, которое для этого необходимо, оно функционирует в ограниченном объеме. Какую-то посильную помощь нашим гражданам сотрудники генконсульства тем не менее оказывают, выезжают, когда происходят какие-то происшествия, которые, к сожалению, неизбежно случаются в местах, где много российских туристов", - рассказал дипломат.

"Что касается того, когда генконсульство заработает в полном объеме, считаю, что речь может идти об одном-двух, может быть, даже трех годах, потому что пока в нынешний момент мы даже еще не определились с подбором здания", - добавил посол.

По словам Толченова, поиск подходящего объекта в условиях Бали оказался достаточно трудной задачей. "Работа ведется, поэтому пока, наверное, какой-то даты не назову, но мы стараемся, чтобы как можно быстрее генконсульство заработало в полном объеме, потому что сам как посол лично в этом заинтересован: в результате серьезно облегчится работа консульского отдела посольства здесь, в Джакарте", - подчеркнул дипломат.

