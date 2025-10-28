Посол РФ: у России и Ирана не реализован большой потенциал для сотрудничества

Необходимо проводить больше совместных культурных мероприятий, обеспечивать регулярные обмены творческими коллективами, подчеркнул Алексей Дедов

ТЕГЕРАН, 28 октября. /ТАСС/. Огромный потенциал российско-иранского сотрудничества в сферах туризма, культуры и образования остается нереализованным, необходима активизация работы на этих направлениях. Такое мнение в интервью ТАСС выразил посол РФ в исламской республике Алексей Дедов.

"Остается нереализованным потенциал в сферах туризма, культуры и образования. В ближайшей перспективе можно добиться значительного роста турпотока за счет открытия новых направлений и увеличения частоты и географии авиасообщения. Необходимо проводить больше совместных культурных мероприятий, обеспечивать регулярные обмены творческими коллективами", - указал он.

Отдельно посол упомянул сферу образования, в которой основным барьером для развития сотрудничества выступает вопрос взаимного признания сертификатов об образовании. "Несмотря на более чем 300 документов о сотрудничестве между нашими образовательными организациями, на то, что более 9 тыс. иранских студентов учатся в России, количество российских вузов, чьи дипломы признаются в Иране, крайне мало", - подчеркнул Дедов, упомянув, что недавно перестали признаваться документы об окончании Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, где до сих пор обучаются около 4 тыс. иранских студентов.

Основными препятствиями в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран российский посол назвал административные и технические барьеры, незаконные санкции третьих стран и недостаточную осведомленность бизнес-кругов о возможностях друг друга. При этом он заверил, что идет ежедневная кропотливая работа с обеих сторон для решения всех насущных проблем.

18 октября представитель Россотрудничества в Тегеране Лилия Панькина сообщила ТАСС, что все больше иранцев выбирают российские вузы для получения высшего образования, особым спросом пользуются медицинские специальности. По ее словам, в исламской республике также увеличивается число студентов, изучающих русский язык.

В мае глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что федеральное агентство получает тысячи заявок на обучение от студентов из Ирана и стран СНГ. По его словам, на текущий учебный год в исламской республике на 300 мест по квоте были поданы 1 279 заявок.