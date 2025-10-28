Посол РФ: русская культура продолжает пользоваться большой популярностью в Иране

В ближайшее время, как отметил Алексей Дедов, пройдет несколько культурных мероприятий в иранской столице

ТЕГЕРАН, 28 октября. /ТАСС/. Фестиваль культуры России в Иране, прошедший в июне, показал, что русская литература, театр, музыка пользуются большой популярностью в исламской республике. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

"Мы видим насколько в Иране, стране великой историко-культурной цивилизации, востребована наша литература, театр, музыка, изобразительное искусство, кинематограф. Действительно прошедший в июне Фестиваль культуры России в Иране имел большой успех. На следующий год уже запланированы Дни культуры Ирана в России", - сказал он.

В ближайшее время, как отметил посол, пройдет еще несколько культурных мероприятий в иранской столице, включая масштабную выставку картин молодых российских и иранских художников, а также очередное заседание совместной российско-иранской комиссии по диалогу "Православие - Ислам", которое намечено на первую половину ноября.

В июне в Иране прошел фестиваль Дней российской культуры. В рамках фестиваля в Тегеране прошли выступление Большого симфонического оркестра имени Чайковского, Государственного ансамбля Республики Дагестан "Лезгинка", кинопоказы российских фильмов и выставка народных художественных промыслов.