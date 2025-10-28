Трансляция

Выступление Лаврова на Минской конференции по безопасности. Видеотрансляция завершена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в пленарном заседании III Минской международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Основная тема - "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности".

По словам главы МИД РФ, западные страны не скрывают приготовления новой большой войны на Европейском континент, а Москва надеется, что президент США Дональд Трамп по-прежнему стремится к миру на Украине и верен принципам саммита на Аляске.

На мероприятии присутствуют делегации из более чем 40 стран и 7 международных организаций. Среди участников - главы МИД, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии и Ближнего Востока.