Борис Титов примет участие в саммите АТЭС в Южной Корее

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития будет там 30 и 31 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов 30 и 31 октября примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Об этом сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"В программе пребывания - участие Бориса Титова в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества", - указали в пресс-службе.