МИД РФ и Белоруссии продолжат работу по формированию архитектуры безопасности в Евразии

Стороны подтвердили решимость наращивать усилия по продвижению российской инициативы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков подтвердили решимость наращивать усилия по продвижению российской инициативы формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи в Минске на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Стороны подтвердили решимость наращивать усилия по продвижению российской инициативы формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии, а также белорусской идеи, ставшей совместным проектом, по разработке "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи состоялось обстоятельное обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и межмидовского взаимодействия, включая взаимное расширение дипломатического представительства и подготовку ежегодного совместного заседания коллегий МИД двух стран, намеченного на конец ноября.

"Особое внимание было уделено тематике дипломатического сопровождения интеграционных процессов в рамках Союзного государства с акцентом на формировании общего гуманитарного пространства и обеспечении равных прав граждан России и Беларуси", - добавили в дипведомстве.

Также, как сообщили в российском МИД, с совпадающих позиций министры обменялись оценками по ряду международных сюжетов. "Было условлено продолжать взаимную поддержку на многосторонних площадках и тесную внешнеполитическую координацию, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии коллективного Запада", - подчеркнули в дипведомстве.