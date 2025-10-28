Лавров и Додик подтвердили курс на укрепление партнерских связей

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в боснийском урегулировании в контексте внутриполитического кризиса в Боснии и Герцеговине

Президент Республики Сербской Милорад Додик и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © МИД России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и сербский лидер Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик подтвердили курс на укрепление двусторонних партнерских связей. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи сторон на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в боснийском урегулировании в контексте внутриполитического кризиса в Боснии и Герцеговине. Выражена принципиальная поддержка Общего рамочного соглашения о мире в БиГ 1995 года как безальтернативной основы мира и безопасности в стране и Западно-Балканском регионе. Подтвержден курс на укрепление партнерских связей между Россией и Республикой Сербской", - указали в министерстве.

Ранее в интервью ТАСС Додик сообщил, что в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным просил его не оставлять в диалоге с американским лидером Дональдом Трампом балканскую тематику и попытаться выработать прочные решения на этом треке.