Сенатор Никонорова: безопасность в мире возможна при балансе интересов

Введение новых санкций со стороны США против РФ не поможет стабилизировать международную обстановку, заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Введение новых рестрикций со стороны США против РФ не способствует стабилизации международной обстановки. Прочная безопасность и предсказуемость в мире возможны лишь при соблюдении баланса интересов и уважительном диалоге, за что и выступает Россия. Такое мнение высказала ТАСС зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Что касается санкционного давления США в отношении нашей страны, конечно, оно не может способствовать укреплению отношений. Прочная безопасность и предсказуемость в мире возможны только на основе баланса интересов и взаимного уважения. Россия в свою очередь неизменно выступает за открытый, взаимоуважительный диалог и ищет пути к стабилизации международной обстановки", - сказала Никонорова.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились вскоре встретиться в Будапеште. В ночь на 23 октября Трамп заявил о переносе на неопределенный срок встречи с Путиным. По словам президента США, ему показалось, что на очередных переговорах не удастся добиться "того, чего нужно".

Как отметила Никонорова, встреча президентов РФ и США может произойти, когда будет согласована конкретная повестка и проведена большая подготовительная работа. "И тот факт, что саммит еще не состоялся, нельзя приравнивать к его отмене, так как конкретных договоренностей о сроках и формате встречи ранее достигнуто не было. Детали сейчас находятся в процессе проработки, в частности важно разработать возможные пути сближения и согласования позиций по урегулированию украинского кризиса, а это, без сомнений, требует времени и усилий", - добавила собеседница агентства.

На минувшей неделе Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. При этом он указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы.

Ситуация вокруг саммита в Будапеште

20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили по телефону возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в ходе контактов лидеров. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме выступил с утверждением, что встречу Лаврова и Рубио отложили на неопределенный срок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию со слухами о встрече инфобалаганом. В Кремле указали, что саммит требует серьезной подготовки, поэтому точных его сроков обозначено не было.

Как заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг саммита, решение о том, состоится ли встреча, может последовать в течение пары дней. При этом венгерские власти подчеркнули, что продолжают подготовку к саммиту в Будапеште, и выразили надежду, что он состоится. 22 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа продолжается.