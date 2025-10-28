Захарова посоветовала Макрону отправлять солдат охранять музеи вместо Украины

Генштаб ВС Франции готовит к развертыванию на Украине в помощь Киеву воинский контингент

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует отправлять военных не на Украину, а на охрану французских музеев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала сообщение Службы внешней разведки РФ о том, что по указанию Макрона Генштаб ВС Франции готовит к развертыванию на Украине в помощь Киеву воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров. "По данным на 2025 год, во Франции 1 123 музея. Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось, учитывая бедственное положение ситуации с внутренней опасностью и правобеспорядком", - написала она в своем Telegram-канале.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.