Лавров: Россия надеется, что Трамп по-прежнему стремится к миру на Украине

Руководство европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Москва надеется, что президент США Дональд Трамп по-прежнему стремится к миру на Украине и верен принципам саммита на Аляске, выработанным на основе американских предложений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров. Но надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже, причем выработаны на основе американских предложений", - отметил министр, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Лавров обратил внимание, что на Украине именно европейские члены НАТО "затягивают вооруженный конфликт, накачивая киевский режим оружием, оказывая ему финансовую и политическую поддержку".