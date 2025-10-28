Путин встретится с губернатором ЯНАО

У президента запланированы рутинные встречи, а в графике отсутствуют публичные мероприятия

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня встретится в Кремле с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин продолжает работать в Кремле. <…> Президент продолжит заниматься региональной тематикой. В частности, будет у него с докладом губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что день у российского лидера спокойный. У Путина запланированы рутинные встречи, а в графике отсутствуют публичные мероприятия.