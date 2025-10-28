Лавров: жизнь подталкивает к новому евразийскому пространству в духе многополярности

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что НАТО стремится "застолбить себе место в Тихом океане, подрывая сами основы региональной архитектуры безопасности"

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Принципиально новая философия межгосударственного взаимодействия необходима сегодня в условиях неизбежной взаимосвязи государств всего мира и их экономик между собой. Так, сама жизнь сегодня подталкивает всех к тому, чтобы в духе многополярности заняться новым обустройством евразийского пространства, к чему Россия со своей стороны уже давно сделала первые шаги, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В новых условиях, когда все страны, их экономики и общая устойчивость взаимозависимы, требуется не блоковое мышление эпохи холодной войны, а принципиально иная философия межгосударственного взаимодействия, - подчеркнул министр, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. - Сама жизнь подталкивает к тому, чтобы в духе многополярности и многосторонности заняться новым обустройством нашего географического пространства".

Лавров обратил внимание на то, что НАТО стремится "застолбить себе место в Тихом океане, подрывая сами основы региональной архитектуры безопасности". "И делается это с очевидной целью сдерживания Китая, изоляции России и конфронтации с Корейской Народно-Демократической Республикой", - объяснил он, отметив, что НАТО при этом "не обделяет своим вниманием и другие регионы Евразии". Так, например, это касается Ближнего Востока, Южного Кавказа, Центральной и Южной Азии, причем с этими субрегионами, по словам главы российской дипломатии, "работают индивидуально, а не в контексте озабоченности общеконтинентальными, общеевразийскими интересами".

Россия в свою очередь сделала первые шаги к выстраиванию нового евразийского пространства на базе многополярности уже давно: "Еще в 2015 году президент РФ Владимир Путин на саммите Россия - АСЕАН предложил заняться формированием большого евразийского партнерства, которое предусматривает создание общеконтинентального контура равноправного и взаимовыгодного сотрудничества через расширение торгово-экономических связей, гармонизацию интеграционных процессов". А чуть больше года назад, напомнил Лавров, российский лидер выдвинул инициативу выстраивания архитектуры евразийской безопасности на основе принципа ее неделимости, в чем российская сторона видит "конструктивную альтернативу обанкротившимся институтам, которые обслуживали евроатлантическую модель".