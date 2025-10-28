Лавров отметил хороший потенциал у СНГ

Глава МИД РФ подчеркнул, что Содружество активно развивает связи с другими объединениями

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Содружество Независимых Государств (СНГ) имеет сегодня очень хороший потенциал, активно укрепляя свои связи с различными объединениями, такими как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хороший потенциал у Содружества Независимых Государств, которое укрепляет связи и с ОДКБ, и с ШОС, - обратил внимание министр, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. - А недавно по предложению президента Казахстана [Касым-Жомарта Токаева] решено создать новый объединительный формат СНГ+".

При этом Россия со своей стороны поддерживает и другую инициативу казахстанской стороны - "о преобразовании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную организацию, причем именно общеевразийского охвата", добавил глава российской дипломатии.