Лавров: действия Запада мешают нормальному диалогу по евразийской безопасности

Глава МИД РФ отметил упорное стремление "элит" НАТО и Европейского союза нанести стратегическое поражение России

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Упорное стремление "элит" НАТО и Европейского союза нанести стратегическое поражение России мешает нормальному диалогу по евразийской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Сейчас даже не то, что происходит на Украине, а то, что Запад, прежде всего европейцы, так называемые натовские и евросоюзовские элиты, - то что они делают в связи с очевидным поражением их линии на нанесение России стратегического поражения, конечно, мешает нормальному диалогу", - отметил он.