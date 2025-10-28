Лавров назвал снятие санкций США с "Белавиа" лукавой историей по многим аспектам

Введенные Вашингтоном исключения из санкционного режима являются весьма ограниченными, отметил министр иностранных дел России

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Снятие американских санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" является в большей степени "лукавой историей" по многим аспектам, поскольку введенные Вашингтоном исключения из санкционного режима являются весьма ограниченными. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Снятие санкций с "Белавиа" - это такая лукавая история, потому что на самом деле это очень ограниченное исключение из сохраняющегося режима санкций. Там и по дальности полетов, и по запчастям все это остается в зависимости от американской стороны, - обратил внимание Лавров. - Так что здесь больше такого, знаете, я бы сказал, внешнего эффекта".