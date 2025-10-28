Лавров: РФ в контактах с США ощущает их нежелание возобновлять авиасообщение

Министр иностранных дел России отметил, что российская сторона заинтересована в сотрудничестве с Соединенными Штатами в авиационной сфере

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с США, о чем говорилось еще во время первых российско-американских контактов в начале текущего года. Однако пока Москва отмечает, что это не является приоритетом для Вашингтона, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами в авиационной сфере, предложили давно еще, во время первых контактов в январе-феврале этого года, возобновить прямое авиасообщение, - напомнил Лавров. - Пока из наших разговоров с американскими коллегами ощущаем, что это не их приоритет".