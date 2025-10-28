Лавров: США стремятся руководить политикой "Белавиа" и влиять на Белоруссию

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Вашингтон своими действиями в отношении белорусской "Белавиа", в том числе крайне ограниченным снятием санкционных рестрикций с сохранением зависимости от США, показывает стремление руководить политикой авиакомпании и влиять таким образом и на политику самой республики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам главы российской дипломатии, снятие некоторых санкций, наложенных на белорусскую авиакомпанию, является "движением в правильном направлении", и Москва это приветствует, однако из-за крайней ограниченности принятых исключений "за этим все равно скрывается сохранение зависимости" "Белавиа" от Вашингтона. "И не только с точки зрения поставок запчастей, но и с точки зрения попыток руководить политикой этой компании и влиять на политику Республики Беларусь", - подчеркнул министр.