Лавров: РФ нужны гарантии, что встреча Путина и Трампа принесет конкретный результат

Так глава МИД РФ комментировал заявления американского лидера о том, что саммит возможен, если у него будут "гарантии", что сделка по Украине состоится

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Москве тоже нужны гарантии, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет конкретный результат. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления американского лидера о том, что саммит возможен, если у него будут "гарантии", что сделка по Украине состоится.

"Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы к этому результату готовы. Более того, мы в Анкоридже, когда была встреча президентов Путина и Трампа на Аляске, мы поддержали те предложения, которые за неделю до этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф привозил в Москву", - отметил министр по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам Лаврова, российский лидер еще на Аляске перепроверил у присутствовавшего там Уиткоффа, правильно ли российская сторона понимает его предложения. "Он в присутствии своего президента подтвердил, что наши понимания верны, и мы сказали, что мы готовы на этой основе двигаться уже к оформлению окончательных договоренностей, - подчеркнул Лавров. - И по большому счету сейчас мы до сих пор ждем подтверждения Соединенными Штатами тех предложений, которые они передали нам и которые мы взяли за основу".

Саммит на военной базе близ Анкориджа, штат Аляска, прошел в середине августа. Общение лидеров РФ и США продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три" - с участием помощников и глав дипломатических ведомств.