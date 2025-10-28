Лавров надеется, что Трамп не поддерживает вливания денег и оружия в Киев

По словам главы МИД РФ, Россия надеется, что президент США хочет устойчивого мира

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что президент США Дональд Трамп не поддерживает вливания денег и оружия в киевский режим. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Мы очень надеемся, что действительно президент Трамп хочет устойчивого мира, а не создания условий для продолжения вливаний оружия и денег в киевский режим для того, чтобы он не оставлял своих усилий быть инструментом европейцев в борьбе, в войне против Российской Федерации", - отметил министр.