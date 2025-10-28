Лавров рассказал, что нужно для нового договора на смену ДСНВ

В отношениях России и США ситуация должна быть принципиально иной

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Ситуация в отношениях России и США должна быть принципиально иной для нового соглашения на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако прогресс в диалоге уже "налицо". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для того, чтобы заниматься новым договором, конечно, нужна принципиально иная атмосфера в российско-американских отношениях. Прогресс в этих отношениях налицо, но пока, прежде всего в том, что возобновился диалог", - сказал министр по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.