Слуцкий: Макрон пытается возглавить европейскую "партию войны"
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится возглавить европейскую "партию войны", чтобы отвлечь внимание от провалов внутренней политики. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Макрон давно вынашивает планы военной интервенции. Классическая голливудская схема: провалы внутренней политики пытаются маскировать "маленькой победоносной войной" на внешней территории. Но это вряд ли поможет Макрону спасти свой критически низкий рейтинг. Соглашусь с СВР (Службой внешней разведки - прим. ТАСС), как политик он провалился по всем флангам. Но тем не менее теперь французский лидер пытается возглавить европейскую "партию войны", - сказал Слуцкий.
Парламентарий подчеркнул, что возможная отправка иностранных военных контингентов на Украину приведет к прямому столкновению этих стран с Россией. "Иностранные военные контингенты на Украине - путь к развязыванию прямого столкновения направивших их стран с Россией. Тем более, как предупреждал президент [России] Владимир Путин, все эти "легионеры" станут законными военными целями для ВС РФ (Вооруженных сил РФ - прим. ТАСС)", - добавил он.