Слуцкий: Макрон пытается возглавить европейскую "партию войны"

Это вряд ли поможет президенту Франции "спасти свой критически низкий рейтинг", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам

Редакция сайта ТАСС

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится возглавить европейскую "партию войны", чтобы отвлечь внимание от провалов внутренней политики. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Макрон давно вынашивает планы военной интервенции. Классическая голливудская схема: провалы внутренней политики пытаются маскировать "маленькой победоносной войной" на внешней территории. Но это вряд ли поможет Макрону спасти свой критически низкий рейтинг. Соглашусь с СВР (Службой внешней разведки - прим. ТАСС), как политик он провалился по всем флангам. Но тем не менее теперь французский лидер пытается возглавить европейскую "партию войны", - сказал Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что возможная отправка иностранных военных контингентов на Украину приведет к прямому столкновению этих стран с Россией. "Иностранные военные контингенты на Украине - путь к развязыванию прямого столкновения направивших их стран с Россией. Тем более, как предупреждал президент [России] Владимир Путин, все эти "легионеры" станут законными военными целями для ВС РФ (Вооруженных сил РФ - прим. ТАСС)", - добавил он.