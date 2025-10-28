ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Слуцкий: Макрон пытается возглавить европейскую "партию войны"

Это вряд ли поможет президенту Франции "спасти свой критически низкий рейтинг", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам
Редакция сайта ТАСС
11:37

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится возглавить европейскую "партию войны", чтобы отвлечь внимание от провалов внутренней политики. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Макрон давно вынашивает планы военной интервенции. Классическая голливудская схема: провалы внутренней политики пытаются маскировать "маленькой победоносной войной" на внешней территории. Но это вряд ли поможет Макрону спасти свой критически низкий рейтинг. Соглашусь с СВР (Службой внешней разведки - прим. ТАСС), как политик он провалился по всем флангам. Но тем не менее теперь французский лидер пытается возглавить европейскую "партию войны", - сказал Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что возможная отправка иностранных военных контингентов на Украину приведет к прямому столкновению этих стран с Россией. "Иностранные военные контингенты на Украине - путь к развязыванию прямого столкновения направивших их стран с Россией. Тем более, как предупреждал президент [России] Владимир Путин, все эти "легионеры" станут законными военными целями для ВС РФ (Вооруженных сил РФ - прим. ТАСС)", - добавил он. 

