Шойгу отметил рост числа завербованных Киевом для диверсий в России

Угрозы действительно возрастают, сказал секретарь Совета безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил об участившихся случаях вербовки Украиной тех, кто будет совершать диверсии на территории России.

"Угрозы действительно возрастают. Если два года назад мы говорили о единицах, а потом это были десятки, то сейчас мы говорим о сотнях беспилотных летательных аппаратов [Украины против РФ]", - сказал Шойгу журналистам.

"Плюс к этому появляется все больше и больше тех людей, которые вербуются специальными службами Украины для совершения разного рода диверсионных актов здесь", - указал секретарь СБ РФ.

Говоря о противодействии таким угрозам, он отметил, что проводится целый комплекс мероприятий. "Это инженерная защита объектов, потенциально опасных объектов. Это, безусловно, киберзащита для воспрепятствования проникновению в систему управления, в сеть управления. Это защита объектов на транспорте. Это, естественно, хорошая работа Росгвардии, работа ФСБ по ликвидации этих угроз. И, естественно, работа нашей промышленности, которая делает все больше и больше средств и систем защиты от разных угроз, в том числе и от беспилотных летательных аппаратов", - перечислил Шойгу.