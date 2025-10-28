Минтранс Самарской области возглавил бывший министр туризма региона Абдрашитов

Пост главы Министерства транспорта региона стал вакантным после отставки Сергея Карпова в июле 2025 года

САМАРА, 28 октября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил исполняющим обязанности министра транспорта и автомобильных дорог региона бывшего главу Минтуризма Артура Абдрашитова, следует из информации на сайте правительства области.

"Губернатор подписал распоряжение о назначении Абдрашитова врио министра транспорта и автомобильных дорог", - пояснили в пресс-службе правительства.

Абдрашитов был помощником губернатора, а с 2022 по 2024 года работал министром туризма региона.

Пост главы Минтранса региона стал вакантным после отставки Сергея Карпова в июле 2025 года. Он возглавлял ведомство с осени 2024 года. В августе 2024 года от должности министра был отстранен Иван Пивкин, возглавлявший министерство с 2012 года. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при выполнении контракта по капремонту автодороги Самара - Новокуйбышевск стоимостью более 1,2 млрд рублей. 6 августа 2025 года суд в Самаре признал Пивкина виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и освободил под подписку о невыезде. Гособвинение и защита экс-министра обжалуют решение суда 13 ноября.