Медведев: для помощи Курской области нужна вся мощь российского государства

Не все вопросы можно решить только силами волонтеров, заявил заместитель председателя Совета безопасности

КУРСК, 28 октября. /ТАСС/. Россия должна использовать всю мощь государства для помощи Курской области, где не все вопросы можно решить только силами волонтеров. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе встречи с волонтерами в Курской области.

"Проблем много на самом деле. И далеко не все они, конечно, поддаются решению через волонтерские возможности. Здесь должна быть применена вся мощь российского государства. Мы с вами это понимаем. Но помимо государства есть все-таки зов души, и именно поэтому мы здесь", - сказал Медведев.