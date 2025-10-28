Медведев: для помощи Курской области нужна вся мощь российского государства
14:43
обновлено 14:51
КУРСК, 28 октября. /ТАСС/. Россия должна использовать всю мощь государства для помощи Курской области, где не все вопросы можно решить только силами волонтеров. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе встречи с волонтерами в Курской области.
"Проблем много на самом деле. И далеко не все они, конечно, поддаются решению через волонтерские возможности. Здесь должна быть применена вся мощь российского государства. Мы с вами это понимаем. Но помимо государства есть все-таки зов души, и именно поэтому мы здесь", - сказал Медведев.