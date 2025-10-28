Степашин предложил переходить от "русского зарубежья" к "русскому миру"

Президент Российского книжного союза считает, что лучшие люди должны возвращаться в Россию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Понятие "русский мир" должно прийти на смену "русскому зарубежью", в том числе в контексте работы культурных центров. Такое мнение высказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин на мероприятии, посвященном 30-летию Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

"Я думаю, что все-таки "русское зарубежье" немного сужает смысл. Это Дом русского мира. Честно говоря, очень хотелось бы, чтобы у нас было поменьше "русского зарубежья". Чтобы лучшие люди жили в нашей стране и не хотели из нее уезжать, а лучше - чтобы они в нашу замечательную страну возвращались", - сказал он.

Дом русского зарубежья им. А. Солженицына состоит из музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центров. Деятельность дома направлена на изучение культурного наследия русского зарубежья, а также развитие и укрепление связей с соотечественниками за пределами России. Фонды дома пополняются за счет даров русских людей со всего мира, именно на их основе была создана постоянная экспозиция Музея русского зарубежья.