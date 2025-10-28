Небензя: ситуация в ЦАР при поддержке России меняется к лучшему

Постоянный представитель РФ при ООН указал, что негативное влияние на положение в республике продолжает оказывать военно-политический кризис в Судане

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Ситуация в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) при поддержке РФ, других партнеров и ООН продолжает меняться к лучшему. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"С удовлетворением отмечаем, что ситуация в ЦАР при поддержке России, других двусторонних партнеров и ООН продолжает последовательно меняться к лучшему. Приветствуем усилия Банги по дальнейшему продвижению политпроцесса и распространению государственного контроля на всю национальную территорию", - сказал он на заседании Совета Безопасности.

Вместе с тем глава российского постпредства указал, что "негативное влияние на положение в ЦАР продолжает оказывать военно-политический кризис в соседнем Судане". "Именно в районе пористой границы с этой страной наблюдается повышенная активность боевиков, прежде всего из суданских Сил быстрого реагирования. Решительно осуждаем незаконные перемещения бойцов СБР на суверенную территорию ЦАР и совершаемые ими преступления, - отметил он. В результате одного из них, как мы понимаем, был убит миротворец Миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Выражаем соболезнования семье и правительству погибшего, а также руководству миссии. Россия безоговорочно осуждает нападения на голубые каски", - подчеркнул Небензя.