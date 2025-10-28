В МИД РФ назвали лингвоцидом дискриминацию русскоязычных в Прибалтике

Власти Латвии, Литвы и Эстонии соревнуются между собой в расчеловечевании русскоязычного меньшинства, отметили в ведомстве

© Марина Лысцева/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Латвии, Литвы и Эстонии устроили настоящий лингвоцид в отношении русскоязычного населения республики. Они живут "в этом Зазеркалье", прикрываясь правозащитным досье, указали в МИД РФ.

"Прибалтийские ксенофобы, которые, по всей видимости, теперь соревнуются между собой в расчеловечевании русскоязычного меньшинства, уже давно хотят лишить наших соотечественников и их детей права на родной язык, - говорится в сообщении в Telegram-канале дипведомства. - Власти Латвии устроили самый настоящий лингвоцид (языковой этноцид) в отношении россиян, и он уже не раз приводил к летальным исходам - известны случаи кончины пожилых соотечественников, которые из-за прохождения "фильтрационных процедур" столкнулись с беспрецедентным, смертельно подорвавшим их здоровье давлением со стороны отвечающих за языковую чистку карательных органов".

Как отметили в ведомстве, "иноагентские медиапроекты продолжают целенаправленно распространять дезинформацию, не гнушаясь и попытками обелить то, что оправдать невозможно, - вопиющие систематические нарушения прав человека в странах Прибалтики, в том числе дискриминацию по национальному признаку". При этом в информационное поле на системной основе "намеренно вбрасывается ложь о правозащитном "досье" этих стран". Реальные факты же "замалчиваются и затираются, а мейнстримовые СМИ формируют удобный, в том числе для еэсовского Брюсселя, медийный фасад", подчеркнули в МИД РФ.

"В этом Зазеркалье нет места неудобным для Таллина, Риги и Вильнюса вопросам и темам: как будто бы элиты и властные круги этих стран уже третье десятилетие в духе нацистских практик, подражая своим кумирам из Третьего рейха, и не проводят деление людей "на сорта", - обратили внимание в министерстве. - Ущемление прав наших соотечественников и дискриминация русскоязычного меньшинства в Прибалтике носят многолетний характер и стали стержневым элементом агрессивной националистической политики местных режимов".

Как указали в дипведомстве, "сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что прибалтийские этнократии, привыкшие причислять себя к так называемому цивилизованному сообществу, на деле выродились в натуральные неонацистские диктатуры, изо всех сил добивающиеся "окончательного решения русского вопроса" любыми способами, не гнушаясь использования самых изуверских методов". В МИД РФ привели многочисленные примеры "неприкрытого издевательства прибалтийских властей над нашими соотечественниками и собственными же гражданами".

"Расчеловечевание русскоязычного меньшинства"

В министерстве напомнили, что на позапрошлой неделе власти Латвии "в националистическом угаре приняли решение о выдворении более чем 800 граждан Российской Федерации, которые якобы не сумели подтвердить знание государственного языка". Ранее, отметили в дипведомстве, под давлением латышских спецслужб страну покинули уже более 3 тыс. россиян, не один десяток лет проживших в республике, внесших вклад в ее развитие, исправно плативших налоги.

"Стремясь, по-видимому, уже окончательно "добить" ненавистных режиму "оккупантов и их потомков", Рига прибегла к тактике финансового удушения, злонамеренно блокируя поступающие из России пенсионные выплаты, - говорится в сообщении МИД РФ. - Прибалтийские ксенофобы, которые, по всей видимости, теперь соревнуются между собой в расчеловечевании русскоязычного меньшинства, уже давно хотят лишить наших соотечественников и их детей права на родной язык".

В министерстве подчеркнули, что "русскоязычные дети в Латвии вынуждены расти в пронизанной ненавистью к России и всему русскому среде, регулярно сталкиваются с издевательствами в школе, атмосфера психологического насилия царит и в детских садах". При этом власти Латвии продолжают "уничтожать образование на русском языке там, где четверть населения - этнические русские, а порядка 15% жителей разных национальностей - белорусы, евреи, эстонцы, а также сами латыши - говорят на русском языке".

В российском дипведомстве указали, что "в 2022 году прибалтийскими элитами в буквальном смысле на поток поставлены "точечные" высылки неугодных правящим режимам россиян, которые, несмотря на русофобскую травлю, осмеливаются публично выступать в поддержку нашей страны". В МИД назвали показательным "то, как на фоне этого правового беспредела прибалтийские режимы с подчеркнутой заботой обхаживают выходцев из Украины, которые под видом беженцев заполонили Европу и сидят на иждивении местных налогоплательщиков, среди которых - десятки тысяч граждан России и наших соотечественников".

"А ведь многие из россиян, проживающих в этих странах, их предки, в отличие от "вновь иммигрировавших" поклонников Бандеры и Шухевича, отстраивали и восстанавливали Прибалтику после разрушительной фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны, - заключили в дипведомстве. - Двойные стандарты? Скорее, полное отсутствие стандартов по примеру старших европейских покровителей".