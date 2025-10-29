Матвиенко: Россия и Турция взаимодействуют при решении ключевых проблем

Особое значение в деле расширения российско-турецких связей отводится парламентской дипломатии, отметила председатель СФ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия и Турция ведут активный политический диалог по широкому спектру вопросов, а также участвуют в поиске ответов на новые вызовы. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем Республики, направленном на имя председателя Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания РФ и от себя лично поздравляю вас с Днем Республики. <…> Наши страны ведут активный политический диалог по широкому спектру вопросов, взаимодействуют при решении ключевых проблем современности, участвуют в поиске ответов на новые вызовы и угрозы", - сказано в письме.

Особое значение в деле расширения российско-турецких связей, подчеркнула Матвиенко, отводится парламентской дипломатии. По ее мнению, регулярные контакты законодателей двух государств наглядно демонстрируют взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

День Республики - национальный праздник Турции. 29 октября 1923 года в результате Кемалистской революции (1919-1923) была провозглашена Турецкая Республика.