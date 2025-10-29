Матвиенко: даже 30 пакетов санкций не повлияют на ситуацию в России

Председатель Совета Федерации отметила, что государственная система и правительство ведут работы, направленные на преодоление этих трудностей и на решение внутренних задач

Редакция сайта ТАСС

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ситуация в России является стабильной, и даже 30 пакетов санкций недружественных стран на это не повлияют. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

"Изменение в бюджет не нарушит макроэкономическую, макрофинансовую ситуацию в стране, которая является, несмотря ни на что, стабильной, и наши недружественные страны, что называется, не дождутся. Пусть они хоть 30 пакетов санкций принимают", - сказала она в ходе обсуждения внесения изменений в ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Матвиенко также отметила, что государственная система и правительство проводят работы, направленные на преодоление этих трудностей и на решение внутренних задач.

22 октября Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.

В 19-й пакет санкций ЕС, который вступил в силу 24 октября, вошли запреты на банковские операции с рядом российских банков, экспорт в РФ десятков категорий европейских товаров, закупки сжиженного природного газа и оказание туристических услуг европейским гражданам, желающим посетить Россию. Санкции введены против 117 иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть. В черный список ЕС дополнительно внесены более 60 физических лиц и предприятий из РФ и некоторых других государств.