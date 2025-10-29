Глава свердловского департамента туризма уходит в отставку с 1 ноября

Эльмира Туканова увольняется по собственному желанию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова уходит в отставку по собственному желанию с 1 ноября. Эту информацию подтвердили в департаменте информационной политики региона.

В июле Туканова сообщала в своем Telegram-канале, что в департаменте туризма проходили следственные действия в связи с одним из выданных грантов.

"[Подтверждаем] отставку Эльмиры Тукановой по собственному желанию с 1 ноября", - говорится в сообщении.

Туканова возглавляла свердловский департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства с 1 января 2022 года.