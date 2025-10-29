МИД РФ: Запад противится тенденциям в области евразийской безопасности

Страны НАТО хотят использовать регионы Южного Кавказа и Центральной Азии в своих интересах, заявил посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Западные страны противятся существующим тенденциям в сфере безопасности на евразийском пространстве и хочет использовать регион в своих целях. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в ходе мероприятия Организации Договора о коллективной безопасности в рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Мы видим, как Запад, западные страны НАТО, они противятся поддерживаемым нами тенденциям в контексте европейской безопасности. Мы видим, как Запад хочет использовать регионы Южного Кавказа и Центральной Азии в своих интересах", - указал он.

При этом Трофимов обратил внимание, что подобными действиями Запад стремится влиять на "прямое взаимодействие в чувствительных сферах безопасности и обороны", а не только в областях торговли и гуманитарных связей на пространстве Евразии.

"Мы убеждены в Москве, что наши друзья все это понимают. Мы приветствуем наращивание любых конструктивных связей, но считаем, что партнеры наших союзников должны уважать их интересы и действующие обязательства", - констатировал посол.