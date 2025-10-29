Кремль оценил заявления Трампа о желании урегулировать отношения Южной Кореи и КНДР

Москва приветствует эти шаги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия готова приветствовать любые шаги к урегулированию отношений между КНДР и Южной Кореей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы готовы приветствовать любые шаги в этом направлении", - ответил он на вопрос о том, как Кремль оценивает заявления президента США Дональда Трампа о желании урегулировать отношения Южной Кореи и КНДР.

Американский лидер сегодня на встрече с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном заявил, что будет работать над урегулированием на Корейском полуострове в том числе и с командой главы республики.

Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте помимо КНДР и Республики Корея приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН в поддержку Сеула. Пхеньян также получал помощь от Советского Союза. Война закончилась перемирием, однако мирный договор все еще не подписан.