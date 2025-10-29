Песков: Путин не планирует звонить Эрдогану по случаю Дня республики

Поздравительное послание было направлено заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует сегодня звонить турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня республики, но поздравительное послание было направлено заблаговременно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сегодня телефонного разговора не планируется, но, разумеется, было заблаговременно отправлено поздравительное послание президента России", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, планирует ли Путин сегодня звонить Эрдогану.-