Песков: Россия и США не обсуждали ситуацию вокруг Венесуэлы

Тема ситуации в Карибском бассейне не фигурировала на повестке дня, отметил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Венесуэльская проблематика ни разу не поднималась в ходе российско-американских контактов в последние месяцы. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на брифинге на вопрос о возможном обсуждении Москвой и Вашингтоном ситуации в Карибском бассейне и концентрации там американских войск.

Читайте также

Слова Трампа о подлодках и "Орешник" в Белоруссии. Темы брифинга Пескова

"Эта проблема никак не обсуждалась, и она не фигурировала на повестке дня", - указал представитель Кремля.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере девять скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщили, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.