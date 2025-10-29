Песков: проблемы вокруг Венесуэлы нужно решать на основе международного права

По словам пресс-секретаря президента РФ, Венесуэла - это суверенное государство

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия исходит из суверенитета Венесуэлы и считает, что все проблемы вокруг этой страны должны разрешаться на базе международного права. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя концентрацию американских войск в Карибском бассейне.

"Венесуэла - это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права", - указал представитель Кремля.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере девять скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщили, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.