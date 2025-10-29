Песков: Путин давал пояснения по "Орешнику" в Белоруссии еще полгода назад

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявления белорусской стороны о планах в декабре поставить "Орешники" на боевое дежурство в республике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал все необходимые пояснения относительно размещения комплексов "Орешник" в Белоруссии в ходе своего визита в Минск в марте. Об этом напомнил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусской стороны о планах в декабре поставить "Орешники" на боевое дежурство в республике.

По словам представителя Кремля, "несколько месяцев тому назад - наверное, даже полгода - президент Путин был в Минске, и об этом шла речь, и Путин давал объяснения на этот счет".

"В Минске была совместная пресс-конференция двух лидеров, и там об этом шла речь", - уточнил Песков.

Визит Путина в Белоруссию проходил в марте. По его итогам руководители обеих стран дали подробную пресс-конференцию, на которой отвечали на вопросы в том числе и об обеспечении безопасности республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о желании поставить российские комплексы "Орешник" на боевое дежурство до конца 2025 года.