Песков: Путин давал пояснения по "Орешнику" в Белоруссии еще полгода назад
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал все необходимые пояснения относительно размещения комплексов "Орешник" в Белоруссии в ходе своего визита в Минск в марте. Об этом напомнил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусской стороны о планах в декабре поставить "Орешники" на боевое дежурство в республике.
По словам представителя Кремля, "несколько месяцев тому назад - наверное, даже полгода - президент Путин был в Минске, и об этом шла речь, и Путин давал объяснения на этот счет".
"В Минске была совместная пресс-конференция двух лидеров, и там об этом шла речь", - уточнил Песков.
Визит Путина в Белоруссию проходил в марте. По его итогам руководители обеих стран дали подробную пресс-конференцию, на которой отвечали на вопросы в том числе и об обеспечении безопасности республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о желании поставить российские комплексы "Орешник" на боевое дежурство до конца 2025 года.