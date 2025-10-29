Песков: Франции надо доказать причастность РФ к осквернению мемориала Холокоста

Это бросает тень на тех, кто такие обвинения оглашает, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Обвинения французской стороны в причастности России к осквернению мемориала жертвам Холокоста в Париже должны быть подкреплены доказательствами, иначе это лишь бросает тень на тех, кто подобные голословные обвинения озвучивает. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если Франция обвиняет Россию в участии в этом действии, если эти обвинения прозвучат в ходе судебного процесса, то они должны быть подкреплены сколь-нибудь достоверными доказательствами или аргументацией. Если этого не произойдет, то, наверное, это бросает тень на тех, кто такие обвинения оглашает", - заявил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что, "как правило и практически всегда, все подобные обвинения остаются голословными и не подкрепленными чем-либо".