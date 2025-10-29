Володин отметил роль межпарламентского диалога в укреплении мировой безопасности

Председатель Госдумы приветствовал участников заседания постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Обмен опытом законотворчества и конструктивный диалог в рамках Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) способствуют обеспечению глобальной безопасности и построению справедливого многополярного мира. Об этом говорится в приветствии председателя Госдумы Вячеслава Володина, которое зачитал вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР) на заседании постоянного комитета АПА по культуре и социальным вопросам.

"Приветствую вас на заседании постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам, в котором принимают участие делегации из государств - участников АПА, а также других стран и международных организаций. <…> Важно, что обмен опытом в области законотворчества и конструктивный диалог в рамках Ассамблеи, основанный на доверии и равенстве, способствуют расширению межпарламентского взаимодействия, обеспечению глобальной безопасности, построению справедливого многополярного мира", - отметил Володин.

Он добавил, что участникам заседания предстоит обсудить вопросы, связанные с сохранением традиционных ценностей, культурного многообразия и исторической памяти, а также с укреплением многостороннего сотрудничества в Евразии. "Это особенно значимо в условиях современных вызовов", - подчеркнул председатель Госдумы, пожелав участникам заседания продуктивной работы и успехов.