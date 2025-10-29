ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
СФ одобрил актуализацию нормы выдачи документов иностранным дипломатам

Нововведения обеспечат для удостоверений правовую основу на уровне федерального закона
10:02

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон, по которому предлагается актуализировать порядок выдачи удостоверений иностранным дипломатам, работающим в России. Документ на рассмотрение палаты парламента в августе 2025 года внесло правительство РФ.

Как объяснили авторы инициативы, в настоящий момент принадлежность к дипломатам по-прежнему удостоверяется документами, которые выдает МИД РФ на основании статьи 31 положения о дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на территории СССР, которое "по объективным причинам морально устарело и не отвечает современным реалиям". При этом действующее российское законодательство упоминаний о таких аккредитационных документах не содержит вовсе.

Нововведения же обеспечат для удостоверений правовую основу на уровне федерального закона, "как это имеет место с другими видами документов, выдаваемых иностранным гражданам". При этом сами документы о принадлежности к дипломатам формально не изменятся.

Новые нормы будут закреплены в законе "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Там появится понятие "аккредитация", под которым подразумевается оформление и выдача аккредитационных документов иностранным гражданам для подтверждения наличия у них дипломатических привилегий и иммунитетов, предусмотренных международными договорами РФ или общепризнанными нормами международного права. Кроме того, авторы документа предлагают закрепить в законодательстве норму о том, что за аккредитацию иностранных дипломатов будет отвечать МИД России. 

