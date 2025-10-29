Совфед пригласил Мутко на пленарное заседание

Ожидается, что генеральный директор ДОМ.РФ расскажет о деятельности организации как единого института развития в жилищной сфере

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет Федерации принял решение пригласить на следующее пленарное заседание 12 ноября генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко для выступления в рамках правительственного часа.

Мутко, как ожидается, расскажет о деятельности ДОМ.РФ как единого института развития в жилищной сфере.

С предложением о приглашении Мутко выступил комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.