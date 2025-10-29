Путин приехал в госпиталь в Москве с подаренными ему бойцами иконами

Президент России посетил в медучреждении участников СВО, которые проходят лечение

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве с иконами, которые ему подарили бойцы на день рождения.

С образами св. равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси и св. великомученика Георгия Победоносца в руках президент обратился к восстанавливающимся после ранений военнослужащим.

"Хотел бы вас поблагодарить за этот подарок. Всегда всем приятно получать подарки, это само собой разумеется. Но для меня было необычным, честно говоря, что вы, находясь в такой ситуации, в которой вы воюете, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, а именно святыни, которые по сути дела, спасли вам жизни, поскольку здесь следы от пуль, вошедшие в эти иконы, защитившие ваше здоровье, вашу жизнь, - продемонстрировал святые образы глава государства. - Не скрою, у меня сразу возникло желание поблагодарить вас, встретиться с вами и сказать самые добрые слова".

"И прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Родине, за службу Отечеству", - обратился Путин.

Глава государства отметил, что приготовил ответные сувениры, но сначала хотел бы побеседовать с военнослужащими.

По итогам визита в Таджикистан президент рассказывал, что получил от бойцов СВО в подарок иконы, которые защитили военнослужащих от пуль противника, приняв удар на себя, на святых образах остались вмятины. Путин тогда пообещал, что обязательно встретится с бойцами и пообщается с ними. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что президент хранит эти иконы у себя дома.