Захарова: англосаксы с помощью ИИ хотят поработить мир

По словам официального представителя МИД России, в эпоху постправды истиной является то, что будет заложено в модель искусственного интеллекта

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) и другие цифровые технологии могут стать в руках англосаксов инструментом для порабощения мира, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глобальные цифровые платформы и, что особенно важно, технологии искусственного интеллекта, к сожалению, сосредоточены в руках англосаксонских корпораций. Нет ничего плохого в географии, но есть одна проблема: ведь они рассматривают любой ресурс - раньше золото, потом нефть и газ, сейчас новейшие технологии искусственного интеллекта - как способ поработить мир, как способ в очередной раз поделить мир на колонии и метрополии", - указала дипломат, выступая на форуме "Диалог о фейках 3.0".

"Как важно, чтобы новые информационные и технологические возможности не стали этим самым роковым инструментом по порабощению нас уже не физически, а морально и нравственно, в том числе и интеллектуально", - уверена Захарова.

"Эта концентрация рычагов влияния позволяет им не просто манипулировать информацией через фейки, провокации, ложь - этим они давно занимаются. С помощью генеративных технологий их владельцы и те, кто за ними стоит, смогут перепрошивать сознание на базовом уровне", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "в эпоху постправды истиной является не объективная реальность, не факты, а то, что будет заложено в модель искусственного интеллекта".

"Уже в среднесрочной перспективе искусственный интеллект станет главным источником знаний о событиях, о мире, об истории, да буквально обо всем", - полагает дипломат, обратив внимание на то, что уже сейчас искусственный интеллект - "это незаменимый помощник для миллионов людей, ответам которого они доверяют буквально безоговорочно". "Но сегодня они еще имеют возможность что-либо проверить", - заметила Захарова.

"Нужно не допустить еще и того, чтобы у людей отобрали вообще в принципе возможность использовать проверочную информацию, чтобы обученные англосаксами технологии искусственного интеллекта не заполонили мир настолько, чтобы мы не могли в принципе найти нужные данные, факты, документы, а такая угроза тоже существует", - убеждена она.

Дипломат подчеркнула, что "зависимость от Запада теперь уже в части искусственного интеллекта это не только информация, но и автоматизация процессов, производств, выработки, оптимальных решений создает предпосылки для насаждения неоколониализма нового типа и закрепления неравенства государств на новом технологическом уровне".