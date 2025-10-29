Захарова: готовившиеся контакты РФ и США сопровождала "информационная возня"

Официальный представитель МИД России отметила, что "псевдоисточники заменили источники, цитаты превратились в лозунги", а единственным критерием стала выгода для определенной части мировой элиты

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Готовившиеся российско-американские контакты сопровождались вбросами, утечками и информацией от анонимных источников в западных СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме "Диалог о фейках 3.0".

"Мы сейчас видели все это и наблюдали за этим, что касается российско-американских контактов, которые требовали проработки, и как тут же началась возня: вбросы, утечки, неназванные источники и так далее. И как это все перекочевывало из анонимных аккаунтов в социальных сетях в традиционные респектабельные - они любят это слово - средства массовой информации", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что "псевдоисточники заменили источники, цитаты превратились в лозунги", а единственным критерием стала выгода "для определенной части мировой элиты".

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено на неопределенный срок, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча, скорее, отложена, чем отменена и состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.