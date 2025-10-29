Путин привез в военный госпиталь сувениры для бойцов СВО

Президент России поблагодарил российских военных за подаренные на его день рождения иконы со следами от пуль

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин привез в военный госпиталь сувениры участникам СВО.

Путин 29 октября посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО. Глава государства поблагодарил российских бойцов за подаренные на его день рождения иконы со следами от пуль.

"Я со своей стороны тоже приготовил для вас сувениры", - сказал президент, обращаясь к военнослужащим.