Рябков назвал города БРИКС точками роста основанного на сотрудничестве

Замглавы МИД России подчеркнул, что Москва вместе с партнерами по объединению последовательно наращивает стратегическое взаимодействие в самых разных сферах

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Города стран БРИКС в условиях, когда глобальный центр тяжести смещается на восток и юг, стали точками роста нового мира, в основе которого сотрудничество, а не конкуренция. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на Международном муниципальном форуме объединения.

"Мир стремительно меняется. Сейчас, когда глобальный центр тяжести смещается на восток и юг, города БРИКС стали точками роста нового мира, мира основанного не на конкуренции, а на сотрудничестве, не на диктате, а на взаимном уважении. Я убежден, что нынешний международный муниципальный форум, который сегодня открывается в Санкт-Петербурге при поддержке правительства Москвы, внесет существенный, запоминающийся вклад в укрепление контактов между муниципалитетами государств БРИКС, в наращивание практического сотрудничества в интересах наших граждан, в поиск новых точек роста", - отметил замминистра.

Рябков подчеркнул, что Россия вместе с партнерами по БРИКС последовательно наращивает стратегическое взаимодействие в самых разных сферах, включая антитеррор, безопасное использование информационно-коммуникационных технологий, борьбу с коррупцией. "На экономической дорожке работаем в частности над учреждением зерновой биржи БРИКС, направленной на обеспечение продовольственной безопасности, что имеет прямую проекцию на благополучие городов, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Осуществляется сотрудничество по проблематике эффективного использования и повышения доступности энергоресурсов".

Рябков отметил, что в финансовой сфере практический результат дает деятельность Нового банка развития, выделяющего среди прочего средства на проекты городской инфраструктуры. "Особое внимание уделяем использованию национальных валют во взаимных расчетах, изучению возможностей для построения устойчивых к внешним рискам платежных механизмов. Приоритетные проекты, запуск трансграничной платежной инициативы, создание расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear <...>, а также учреждение новой инвестиционной платформы. Все это в совокупности в итоге поможет привлечению дополнительных капиталовложений, созданию новых драйверов роста", - добавил он.