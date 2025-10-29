В СБ РФ сравнили запрет информации в Молдавии с "1984" Оруэлла

Заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов процитировал: "Ложь - это правда, война - это мир"

Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов сравнил запрет информации, неудобной властям некоторых стран Европы, таких как Молдавия, с произведением "1984" Джорджа Оруэлла.

"Стоит сказать, что в странах, особенно Западной Европы, в некоторых странах, как в Молдавии, можно говорить про доминирование, где запрещают русскоязычные СМИ, где вообще закрыт доступ к любой информации, кроме той, которая нужна властям этих стран, - заявил он на пресс-конференции. - Знаете, это как, по-моему, Оруэлл написал в одном из произведений про министерство правды: "Ложь - это правда, война - это мир".

