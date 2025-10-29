Картаполов: "Посейдон" может выводить из строя целые государства

У оружия нет аналогов и средств противодействия, заявил председатель комитета Госдумы по обороне

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Посейдон" представляет собой исключительно мощный вид оружия, способный вывести из строя целые государства, и на сегодняшний день не имеет средств противодействия. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это действительно очень мощный вид оружия, который способен выводить из строя или из войны целые государства. Противоядия и средств противодействия против него на сегодняшний день нет. Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет", - сказал Картаполов.