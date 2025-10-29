В Курганской облдуме прокомментировали назначение матери депутата его помощником

Даниил Москвин не нарушил требования положения регионального парламента о помощниках депутатов, сообщили в облдуме

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Депутат от партии "Новые люди" в Курганской областной думе Даниил Москвин не нарушил требования положения регионального парламента о помощниках депутатов, назначив на эту должность свою мать. Об этом сообщили ТАСС в облдуме.

Ранее СМИ сообщили, что Наталья Москвина получила должность помощника сына-депутата.

"Москвин Даниил Михайлович не нарушил положение о помощнике депутата Курганской областной думы, назначив своим помощником Москвину Наталью Вячеславовну", - отметили в думе.

Как прокомментировал ТАСС сам депутат, он на протяжении многих лет советовался с матерью по правовым вопросам, и "теперь это сотрудничество становится официальным". Решение о назначении связано с опытом работы и профессиональными качествами Москвиной, подчеркнул он. "Она является дипломированным юристом с большим опытом работы, и ее профессиональные качества - главная причина этого назначения. <…> Уверен, что ее компетенция позволит мне эффективнее помогать избирателям", - сказал он.

Москвин пояснил, что помощник займется организацией его приемов и непосредственной работой с избирателями на них, фиксацией и регистрацией всех устных и письменных обращений граждан, юридической экспертизой законодательных инициатив и подготовкой соответствующих заключений и многим другим.

"Это полноценная и ответственная работа, требующая высокой квалификации и полного доверия. Наталья Москвина обладает всеми необходимыми для этого качествами", - добавил он.