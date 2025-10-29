Посол РФ в Молдавии назвал выдумкой заявление о якобы "ограниченном мандате"

Олег Озеров заявил, что его полномочия определены российской стороной

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Российский посол в Кишиневе Олег Озеров назвал выдумкой заявление главы МИД Молдавии Михая Попшоя о якобы существующих ограничениях полномочий дипломата.

"Якобы "ограниченный мандат" российского посла - это абсолютная правовая новелла, которая не подтверждается ни международными документами, ни прецедентами из общепринятой практики. Венская конвенция 1961 года устанавливает, что глава дипмиссии считается либо приступившим, либо не приступившим к исполнению своих функций - среднего не дано. Кишинев при выдаче мне агремана ни о каком "ограниченном мандате" не упоминал. Мои полномочия определены российской стороной, и никак иначе", - прокомментировал дипломат в телеграм-канале посольства.

Ранее Попшой в интервью выразил обеспокоенность активностью российского дипломата, отметив, что он якобы получил согласие принимающей стороны, но еще не аккредитован, так как президент Молдавии Майя Санду спустя год не назначила встречу для церемонии вручения оригиналов верительных грамот. Глава республики откладывает встречу, ссылаясь на якобы недружественные действия российской стороны.

Озеров подчеркнул, что "в качестве чрезвычайного и полномочного посла России - великой державы, постоянного члена Совета Безопасности ООН" действует "строго в соответствии с международным правом" и вверенными ему полномочиями. "Они заключаются главным образом в развитии конструктивных отношений с Молдавией на базе принципов, закрепленных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 г. Примеров каких-либо "нарушений" с моей стороны молдавскими властями представлено не было", - отметил он.

"МИД Молдавии выдал мне аккредитационную карту, где указано: "Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации". В местное внешнеполитическое ведомство меня приглашают именно в этом качестве, поэтому я его и посещаю", - написал дипломат.

Отношения между странами

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов. Как заявлял ранее Попшой, отношения между двумя странами сегодня находятся в самой низкой точке за всю историю.

В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику, отмечая настрой иметь дружеские отношения с Молдавией и выражая неудовольствие тем, что Запад использует страну в антироссийских целях.